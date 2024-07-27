Когда Украина наконец-то применит F-16 на фронте: Маркарова обозначила сроки

Сейчас Украина работает над расширением подготовки пилотов для F-16 и ускорением поставок самолетов.

Украина уже в 2024 году обязательно применит на поле боя американские истребители F-16. Украинская дипломатия в США сейчас ведет работу по нескольким направлениям – ускорить поставки самолетов и расширить программы обучения пилотов и персонала.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире Национального телемарафона. Она отметила, что вместе с предоставлением самолетов будет активизировано оказание военной помощи, в первую очередь нужным Украине систем ПВО.

"2024 год — это год, в котором эта способность будет у нас, и она будет применена на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и над приближением поставок самолетов… Важна также противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который к нам попал из Германии. Мы работаем над дополнительными пятью системами. Также системы, которые были заказаны предварительно – NASAMS и другие – мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", – рассказала она.

Напомним, что в США заявили, что Украина уже в ближайшее время получит от США эскадрилью современных истребителей F-16. Точные данные назвать невозможно, поскольку есть соображения безопасности.

Также Байден подтвердил, что Дания и Нидерланды передают самолеты Украине, поэтому можно ожидать использования первых F-16 на фронте уже летом. Кроме этого, в Белом доме поблагодарили Бельгию и Норвегию за дополнительные самолеты для Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский назвал количество F-16, которое получит Украина от Нидерландов.