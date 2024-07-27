Коли Україна нарешті застосує F-16 на фронті: Маркарова окреслила терміни

Зараз Україна працює над розширенням підготовки пілотів для F-16 та прискоренням постачання літаків

Україна вже у 2024 році обов'язково застосує на полі бою американські винищувачі F-16. Українська дипломатія в США зараз веде роботу за кількома напрямками – прискорити постачання літаків та розширити програми навчання пілотів і персоналу.

Про це сказала посол України в США Оксана Маркарова в ефірі Національного телемарафону. Вона зазначила, що разом із наданням літаків буде активізовано надання військової допомоги, в першу чергу потрібних Україні систем ППО.

"2024 рік — це рік, у якому ця спроможність буде в нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і над наближенням поставок літаків… Важлива також протиповітряна допомога. Це і питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який до нас потрапив з Німеччини. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо — NASAMS та інші — ми вже найближчим часом побачимо на службі в наших військах", – розповіла вона.

Нагадаємо, що в США заявили, що Україна вже найближчим часом отримає від США ескадрильї сучасних винищувачів F-16. Точні дані назвати неможливо, оскільки є міркування безпеки.

Також у Байдена підтвердили, що Данія та Нідерланди передають літаки Україні, тому можна очікувати використання перших F-16 на фронті вже влітку. Окрім цього, в Білому домі подякували Бельгії та Норвегії за додаткові літаки для України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський назвав кількість F-16, яку отримає Україна від Нідерландів.