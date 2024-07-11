"Ескадрильї літаків": Білий дім зробив офіційну заяву щодо надання Україні F-16

Данія та Нідерланди передають літаки, Україна отримає ескадрильї винищувачів

Україна вже найближчим часом отримає від США ескадрильї сучасних багатоцільових американських винищувачів F-16. Точні дані назвати неможливо, оскільки є міркування безпеки.

Про це офіційно заявив Білий дім 10 липня. Зазначається, що забезпечення та озброєння винищувачів візьмуть на себе партнери України.

"Ми віддані подальшому зміцненню повітряного потенціалу України, який включатиме в себе ескадрильї сучасних багатоцільових літаків четвертого покоління F-16. Коаліція має намір підтримати їхнє забезпечення та озброєння, а також подальше навчання пілотів для підвищення оперативної ефективності", – заявили у Білому домі.

Також у Байдена підтвердили, що Данія та Нідерланди передають літаки Україні, тому можна очікувати використання перших F-16 на фронті вже влітку. Окрім цього, в Білому домі подякували Бельгії та Норвегії за додаткові літаки для України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський назвав кількість F-16, яку отримає Україна від Нідерландів.

Нагадаємо, 18 серпня у США заявили, що схвалять передачу винищувачів після того, як українські пілоти завершать навчання. При цьому йдеться не про американські літаки, а про ті, якими володіють Нідерланди та Данія. При цьому в Копенгагені повідомили, що навчання пілотів розпочнеться вже наприкінці серпня.