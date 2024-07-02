Коли перші F-16 з’являться в Україні: нардеп озвучив терміни та розповів, які завдання вони виконуватимуть

Багато залежатиме від комплектації

Україна незабаром отримає перші літаки F-16. При цьому не виключено, що їх побачать ще до кінця місяця.

Про це розповів нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Вадим Івченко в коментарі Times of Ukraine. За його словами, українці точно дізнаються про їхнє прибуття.

При цьому нардеп додав, що поки що не зрозуміло, чи зможуть ці літаки виконувати в Україні бойові місії та операції. Він підкреслив, що знаючи залежність цих літаків від радарів виявлення та наявності далекобійних ракет, F-16 виконуватимуть завдання щодо захисту українського неба від російських балістичних ракет.

"Для відвойовування територій треба буде дивитися на ту конфігурацію, яка вже прилетить до України", — сказав Івченко.

При цьому парламентар додав, що вони також не братимуть участі в ударах по території Росії, а також наголосив, що йдеться не про дозволи союзників, а чи будуть переданими здатні на це ракети.

"Кожен літак може використати певні типи ракет. Ці ракети летять на певну дистанцію — щось летить на 300, щось летить на 150, а щось тільки на 70 кілометрів. На 70 кілометрах будь-яка ППО може збити літак", — наголосив Івченко.

Як повідомлялося раніше, питання передачі Україні літаків F-16 просувається за планом. Попередньо відомо, що вони можуть з’явитись на українському небі влітку 2024 року.