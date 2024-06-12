Причина не лише в безпеці: експерт пояснив, чому не всі F-16 базуватимуться в Україні

Наші військові опановують їх так швидко, як ніхто до цього

Частина винищувачів F-16, як зазначили у Повітряних Силах України, буде базуватись за кордоном. Зокрема вони знаходитимуться у центрах, де будуть використовуватись для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу.

Які передумови для такого рішення та як це працюватиме, пояснив експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський РБК-Україна. Він зауважив, що один з очевидних мотивів — безпека.

За даними відкритих джерел, Україна має отримати близько 60 винищувачів, але ця кількість може варіюватись. Адже не виняток, що з часом намір долучитись до цієї коаліції висловлять й інші країни. Попри те, що може здатись, що процес з наданням F-16 затягнутий, наші військові опановують їх так швидко, як ніхто до цього.

"Є певне обмеження з пропускної спроможності освоювати нові літаки. Ергономіка роботи на західних літаках складніша, ніж на радянських. Проте ми і в цьому все одно показуємо дуже хороші результати. Наприклад, румуни 30 літаків F-16 купили в Норвегії за пів мільярда доларів ще у листопаді 2021 року. Але почали отримувати їх тільки весною цього року. Тобто румуни заплатили гроші за літаки, які формально були непотрібні і два роки чекали. І зараз вони ще тільки навчаються літати на них", — розповів Киричевський.

Те, що частина винищувачів буде базуватись за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії, не означає, що за потреби оперативно вони будуть вилітати та виконувати бойові завдання поряд з лінією фронту.

"Такі припущення та ідеї впираються в один важливий момент: це буде надто далеко до лінії фронту. Наприклад, аеропорт Ряшів (він же Жешув) – основний хаб – знаходиться приблизно в тисячі кілометрів від лінії фронту. Тобто винищувач спалить все паливо поки туди долетить. А аеродроми, звідки могли б реально злітати винищувачі F-16, на території Польщі чи Румунії знаходяться ще далі", — пояснює Киричевський.

Експерт пояснив, що бойовий радіус дії F-16 складає близько 500-600 кілометрів, тому здійснювати бойові польоти з території сусідніх країн – це технічно неможливо.

"Якщо виходити з того, що буквально було заявлено начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ Сергієм Голубцовим, то він сказав, що ці літаки стоятимуть і зберігатимуться, по-перше, як резерв. По-друге – як заміна іншим бортам, які будуть відправляти на технічне обслуговування. По-третє – на випадок втрати бортів. Думаю, саме такими і є справжні мотиви та причини", — додав Киричевський.

Також він нагадав, що Пентагон взимку 2023 оголосив, що поступився Україні всіма потужностями, які використовувались ними для обслуговування F-16 на одному з авіаційних заводів у Польщі. Найбільш ймовірно, що ці потужності залучать для ремонту наших F-16. Киричевський зауважив, що проводити ремонт та обслуговування цих винищувачів потрібно після кожних 400 льотних годин.

"Це в найкращому випадку через кожні пів року. Якщо це ігнорувати, то можемо опинитись у такій ситуації, як Ірак. У 2021 році, коли йому довелось вести боротьбу з ІГІЛом, в нього жоден з 30 F-16 не літав. Крім того, золотим стандартом з обслуговування F-16 вважається, що принаймні 70% парку працездатні. А в наших умовах нам доведеться тримати цей показник на всі 100%. Відповідно, тримати літаки в резерві буде потрібно", — сказав він.

Ще однією причиною, чому частину F-16 хочуть зберігати за кордоном, може полягати в дефіциті в України засобів ППО. Річ у тім, що аеродром, на якому будуть базуватись ці винищувачі, варто буде закрити потужними ЗРК на кшталт Patriot. А щоб розсередити їх по різних аеродромах – таких комплексів, відповідно, потрібно буде більше, каже Киричевський. Тож командування і розглядає варіант, при якому частина бортів залишалась тут і виконувала бойові завдання, а частина – зберігалась за кордоном.

Раніше "Телеграф" писав, що голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що винищувачі F-16, які має отримати Україна, а також аеродроми їхнього базування, стануть законною ціллю для Росії. За його словами, претензій не буде до аеродромів за межами України.