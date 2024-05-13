Літаки F-16 будуть у повітрі над Україною протягом місяця: гучна заява прем’єра Данії

Винищувачі допоможуть більш ефективно знищувати ворога

Перші багатоцільові винищувачі F-16 з’являться в Україні протягом найближчого місяця. Їх передасть Данія.

Про це заявила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен. Інформацію про передачу винищувачів протягом найближчого місяця опублікував у соцмережі Х журналіст Die Zeit Йорг Лау.

"Прем'єр Данії Фредеріксен: F-16 Данії будуть у повітрі над Україною протягом місяця", ― написав журналіст.

Усього Данія планує передати Україні 19 літаків. Наразі українські пілоти проходять навчання за кордоном.

Якщо Данія вже готова передати літаки найближчим часом, то Нідерланди анонсують передачу лише восени. Міністерка оборони цієї країни Кайса Оллонгрен повідомила, що це відбудеться за планом. Нідерланди передадуть Україні 24 літаки.

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що винищувачі F-16 закриють небо краще, ніж ЗРК Patriot. Літаки більш мобільні. Вони можуть закрити небо у радіусі 400 км, тоді як Patriot ― лише на 150 км.

Підполковник ВПС США у відставці Джон Баум вважає, що F-16 в Україні чекає найбільший виклик за всю історію цих бойових літаків. Для них є багато загроз, зокрема велика кількість систем ППО та винищувачів у Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Чехія передала Україні тренажер F-16. Це важливе обладнання для навчання пілотів.