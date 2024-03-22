Стало відомо, скільки українських пілотів завершили базове навчання на F-16 у Британії

Вони також пройшли підготовку з англійської мови

10 українських пілотів завершили базову льотну підготовку під керівництвом інструкторів Королівських ВПС у Великій Британії. Вони навчалися управлінню західними винищувачами F-16.

Про це 22 березня повідомили у британському Міноборони. Пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку. Вони продовжать навчання у Франції для проходження поглибленої льотної підготовки перед тим, як перейти до тренувань на літаках F-16.

Зазначається, що пілотів навчали загальному управлінню літаком, польотам за приладами літака, низькорівневій навігації і вдосконаленому маневруванню. Вони також пройшли підготовку з англійської мови, що допоможе їм у навчанні і посилить оперативну сумісність з Військово-повітряними силами НАТО.

"Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням їхньої початкової підготовки тут, у Великій Британії. Завдяки всесвітньо відомим навичкам Королівських ВПС ці пілоти отримали найкращу підготовку і тепер на крок ближчі до того, щоб долучитись до боротьби проти незаконного вторгнення Путіна", — сказав міністр оборони Грант Шаппс.

Як відомо, Британія не експлуатує винищувачі F-16, які Україна обрала для формування ядра своїх модернізованих ВПС. Однак прем'єр і міністр оборони Об’єднаного Королівства послідовно закликали партнерів і союзників підтримати міжнародну програму з навчання та надання західних винищувачів Україні. В рамках цієї програми підтримки перші F-16 планують доставити в Україну влітку 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що, за прогнозами чинний підполковник ВПС США Джахара Матісеки, винищувачі F-16 повинні забезпечити трохи більше можливостей та дати невелику перевагу перед росіянами. Але докорінно ситуація не зміниться.