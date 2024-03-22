Стало известно, сколько украинских пилотов завершили базовую учебу на F-16 в Британии

Они также прошли подготовку по английскому языку

10 украинских пилотов завершили базовую летную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС в Великобритании. Они обучались управлению западными истребителями F-16.

Об этом 22 марта сообщили в британском Минобороны. Пилоты прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку. Они продолжат обучение во Франции для прохождения углубленной летной подготовки перед тем, как перейти к тренировкам на самолетах F-16.

Отмечается, что пилотов обучали общему управлению самолетом, полетам по приборам самолета, низкоуровневой навигации и усовершенствованному маневрированию. Они также прошли подготовку по английскому языку, что поможет им в обучении и усилит оперативную совместимость с Военно-воздушными силами НАТО.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением их начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известным навыкам Королевских ВВС эти пилоты получили лучшую подготовку и теперь на шаг ближе к тому, чтобы присоединиться к борьбе против незаконного вторжения Путина", — сказал министр обороны Грант Шаппс.

Как известно, Великобритания не эксплуатирует истребители F-16, которые Украина избрала для формирования ядра своих модернизированных ВВС. Однако премьер и министр обороны Соединенного Королевства последовательно призывали партнеров и союзников поддержать международную программу обучения и предоставления западных истребителей Украине. В рамках этой программы поддержки первые F-16 планируют доставить в Украину летом 2024 года.

Ранее Телеграф писал, что, по прогнозам действующий подполковник ВВС США Джахара Матисеки, истребители F-16 должны обеспечить немного больше возможностей и дать небольшое преимущество перед россиянами. Но в корне ситуация не изменится.