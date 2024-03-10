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Защищал Украину в небе с 2014 года: пилот Андрей Ткаченко погиб в Донецкой области

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Последнее боевое задание он выполнил на востоке страны
Последнее боевое задание он выполнил на востоке страны. Фото Коллаж "Телеграфа"

Героя не дождались жена и сын

В пятницу, 8 марта 2024 года, свой последний полет совершил пилот Андрей Ткаченко. Он выполнял боевое задание в небе над Донецкой областью.

Пилот защищал Украину еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения России в Украину начал выполнять задания не только на востоке страны, но и на юге, информирует журналист Андрей Смолий.

Андрей Ткаченко погиб в Донецкой области

Военную службу Ткаченко проходил в Ивано-Франковске. После этого он продолжил ее в Харькове, но потом вновь вернулся в Ивано-Франковск.

С 2014 года выполнял боевые задания на востоке Украины. Он оставался на службе во время проведения Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС).

Защищал свою страну и после полномасштабного вторжения РФ. Территория выполнения боевых задач расширилась югом Украины.

На свое последнее задание он вылетел 8 марта. Андрей Ткаченко выполнял его в небе Донетчины.

Похороны пилота пройдут в Ивано-Франковске. Его не дождались супруга и сын, которому всего шесть лет.

Ранее "Телеграф" сообщали о гибели на фронте 22-летнего солдата из Закарпатья. Его звали Иван Борис, молодой человек добровольно пошел в ВСУ. Он считался пропавшим без вести еще с августа 2022 года. Полтора года его семья ждала новостей.

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