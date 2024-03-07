Сдаться в плен отказались: ГУР почтило память четырех разведчиков, погибших в рейде по России

Воины во время спецзадания пробрались на территорию РФ, но попали в ловушку

В ГУР МО Украины почтили память разведчиков, которые отказались сдаваться в плен и до последнего отбивались от россиян. Речь идет о воинах "Нейпейпива", "Святоше", "Аполлоне" и "Тарасии".

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления разведки Украины. Воины-разведчики погибли 25 декабря 2022 года, им было от 19 до 38 лет.

Максим "Непейпива" Михайлов, Юрий "Святоша" Горовец, Тарас "Тарасий" Карпюк, Богдан "Аполлон" Лягов — все они были добровольцами и бойцами группы "Братство" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины. Участвовали в наиболее сложных и опасных миссиях, уничтожали врага и били по нему в самых неожиданных местах.

"Были образцом для побратимов. Осознавали риск и, вооруженные и счастливые, шли вперед по нетоптаным тропинкам, словно танцуя с черными звездами, которые всегда были рядом. Движением их и поступками руководили любовь к Украине и неистребимый дух свободы в сердце каждого", — отмечают в ГУР МО Украины.

В свой последний бой они вступили 25 декабря 2022 года, отказавшись сдаваться в плен россиянам на границе с Брянской областью. Разведчики выполняли боевое задание на территории врага. Четыре бойца заняли круговую оборону и отбивались до последнего.

Вернуть домой тела четырех разведчиков удалось только весной 2023 года, а 7 марта состоялась церемония прощания. В годовщину с этого момента в Главном управлении разведки почтили память храбрых воинов.

"Чтим память и произносим слово в честь смелых Максима, Юрия, Тараса и Богдана. Слава павшим в бою за свободу украинской нации", — добавили в ГУР МО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве почтили память Дмитрия "Да Винчи", который погиб год назад в боях с российскими оккупантами. Он пошл на фронт в 18 лет.