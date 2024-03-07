Здатись в полон відмовилися: ГУР вшанувало пам’ять чотирьох розвідників, які загинули в рейді по Росії

Воїни під час спецзавдання пробралися на територію РФ, але потрапили у пастку

У ГУР МО України вшанували пам’ять розвідників, які відмовилися здаватися в полон і до останнього відбивалися від росіян. Йдеться про воїнів "Непийпива", "Святошу", "Аполлона" та "Тарасія".

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки України. Воїни-розвідники загинули 25 грудня 2022 року, їм було від 19 до 38 років.

Максим "Непийпива" Михайлов, Юрій "Святоша" Горовець, Тарас "Тарасій" Карпюк, Богдан "Аполлон" Лягов — усі вони були добровольцями та бійцями групи "Братство" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України. Брали участь у найскладніших і найнебезпечніших місіях, знищували ворога і били по ньому в найнесподіваніших місцях.

"Були зразком для побратимів. Усвідомлювали ризик і, озброєні та щасливі, йшли вперед нетоптаними стежками, немов танцюючи з чорними зорями, які завжди були поруч. Рухом їхнім та вчинками керували любов до України та незнищенний дух свободи в серці кожного", — зазначають у ГУР МО України.

У свій останній бій вони вступили 25 грудня 2022, відмовившись здаватися в полон росіянам на кордоні з Брянською областю. Розвідники виконували бойове завдання на території ворога. Чотири бійці зайняли кругову оборону та відбивалися до останнього.

Повернути додому тіла чотирьох розвідників вдалося лише навесні 2023 року, а 7 березня відбулася церемонія прощання. У річницю з цього моменту в Головному управлінні розвідки вшанували пам’ять хоробрих воїнів.

"Вшануємо пам’ять і вимовляємо слово на честь сміливих Максима, Юрія, Тараса та Богдана. Слава загиблим у бою за свободу української нації", — додали в ГУР МО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві вшанували пам’ять Дмитра "Да Вінчі", який загинув рік тому у боях із російськими окупантами. Він пішов на фронт у 18 років.