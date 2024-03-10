Захищав Україну в небі з 2014 року: пілот Андрій Ткаченко загинув у Донецькій області

Героя не дочекалися дружина та син

У п’ятницю, 8 березня 2024 року, свій останній політ здійснив пілот Андрій Ткаченко. Він виконував бойове завдання у небі над Донецькою областю.

Пілот захищав Україну ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав виконувати завдання не лише на сході країни, а й на півдні, повідомляє журналіст Андрій Смолій.

Андрій Ткаченко загинув у Донецькій області

Військову службу Ткаченко проходив у Івано-Франківську. Після цього він продовжив її у Харкові, але потім знову повернувся до Івано-Франківська.

З 2014 виконував бойові завдання на сході України. Він залишався на службі під час проведення Антитерористичної операції (АТО) та Операції об’єднаних сил (ООС).

Захищав свою країну також після повномасштабного вторгнення РФ. Територія виконання бойових завдань розширилась на південь України.

На останнє завдання він вилетів 8 березня. Андрій Ткаченко виконував його у небі Донеччини.

Похорон пілота пройде в Івано-Франківську. Його не дочекалися дружина і син, якому всього шість років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель на фронті 22-річного солдата із Закарпаття. Його звали Іван Борис, молодик добровільно пішов до ЗСУ. Він вважався зниклим безвісти ще з серпня 2022 року. Півтора року його родина чекала новин.