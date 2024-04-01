F-16 захистять небо краще за Patriot: експерт пояснив, чому

Повітряні сили планують переходити на F-16 протягом двох років

Американські винищувачі F-16 будуть ефективнішими в захисті неба, ніж зенітні ракетні комплекси Patriot. Літаки мають перевагу, якої немає в найкращих ЗРК на землі – це величезна мобільність.

Про це сказав авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, Patriot, які є в України, можуть закрити небо максимум в радіусі 150 кілометрів, тоді як винищувачі – в радіусі до 4100 кілометрів, тобто вони мобільніші.

Проте загальна програма переходу на американські літаки у Повітряних силах розрахована на два роки. Створюється інфраструктура, готується льотний та технічний персонал. Це не швидка справа.

"Не треба забувати, що навчаються як пілоти-курсанти (наприклад, у Великій Британії йде навчання "з нуля"), так і підготовлені пілоти, які проходять перепідготовку на новий тип літака. Йде комплексний підхід: навчаються кілька видів пілотів, навчається технічний персонал, навчаються офіцери бойового управління, які модулюватимуть бойові дії за допомогою цих літаків", – резюмував експерт.

Тим часом перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.

Раніше "Телеграф" писав, що винищувачі F-16 дадуть військовому командуванню нові можливості. Щоправда, не варто забувати про те, що ці літаки — не суперзброя.