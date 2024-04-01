F-16 защитят небо лучше, чем Patriot: эксперт объяснил, почему

Воздушные силы планируют переходить на F-16 в течение двух лет

Американские истребители F-16 будут эффективнее в защите неба, чем зенитные ракетные комплексы Patriot. Самолеты имеют преимущество, которого нет у лучших ЗРК на земле – огромная мобильность.

Об этом сказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, имеющиеся у Украины Patriot могут закрыть небо максимум в радиусе 150 километров, тогда как истребители – в радиусе до 4100 километров, то есть они мобильнее.

Однако общая программа перехода на американские самолеты в воздушных силах рассчитана на два года. Создается инфраструктура, готовится летный и технический персонал. Это не скорое дело.

"Не нужно забывать, что учатся как пилоты-курсанты (например, в Великобритании идет обучение "с нуля"), так и подготовленные пилоты, проходящие переподготовку на новый тип самолета. Идет комплексный подход: обучаются несколько видов пилотов, обучается технический персонал, учатся офицеры боевого управления, которые будут модулировать боевые действия с помощью этих самолетов", – резюмировал эксперт.

Тем временем первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании.

Ранее "Телеграф" писал, что истребители F-16 дадут военному командованию новые возможности. Правда, не стоит забывать о том, что эти самолеты – не супероружие.