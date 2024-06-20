Россияне будут вынуждены сменить тактику: в СМИ рассказали, куда отправят первые F-16

Россиянам будет очень тяжело продолжать использовать оружие против нашей страны

После задержек с снабжением и подготовкой пилотов и наземного персонала, Нидерланды заявляют, что Украина должна получить первые истребители F-16 летом. Уже даже стало известно, куда отправят американские самолеты.

Ожидается, что истребители будут защищать Харьков от российских ударов. Об этом пишет издание The Guardian.

Журналисты также процитировали мнение авиационного эксперта, бывшего украинского военного летчика Анатолия Храпчинского на этот счет. Он заявил, что россияне будут вынуждены изменить свою тактику.

"Мы сможем более эффективно нацеливать их самолеты и ракеты, и им будет очень тяжело продолжать использовать управляемые авиабомбы КАБ, которые они должны запускать с расстояния от 50 до 70 км", — заявил он.

В издании также говорится, что в последние недели Россия широко использовала КАБ против города Харькова, запуская бомбы с самолетов, которые остаются в российском воздушном пространстве. Многочисленные украинские источники сообщали, что F-16 будет защищать второй город Украины от этого оружия.

Передача F-16 для Украины — что известно

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается по плану. Предварительно известно, что они могут появиться на украинском небе летом 2024 года.

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них находятся в пригодном для полетов состоянии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании. Следующий этап будет проходить во Франции.