Росіяни будуть змушені змінити тактику: у ЗМІ розповіли, куди відправлять перші F-16

Росіянам буде дуже важко продовжувати використовувати зброю проти нашої країни

Після затримок з постачанням та підготовкою пілотів і наземного персоналу, Нідерланди заявляють, що Україна має отримати перші винищувачі F-16 влітку. Вже навіть стало відомо, куди саме відправлять американські літаки.

Очікується, що винищувачі будуть захищати Харків від російських ударів. Про це пише видання The Guardian.

Журналісти також процитували думку авіаційного експерта, колишнього українського військового льотчика Анатолія Храпчинського з цього приводу. Він заявив, що росіяни будуть змушені змінити свою тактику.

"Ми зможемо більш ефективно націлювати їхні літаки та ракети, і їм буде дуже важко продовжувати використовувати керовані авіабомби КАБ, які вони повинні запускати з відстані від 50 до 70 км", — заявив він.

У виданні також йдеться, що протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБ проти міста Харкова, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї.

Передача F-16 для України — що відомо

Питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони можуть з’явитися в українському небі влітку 2024 року.

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них перебувають у придатному до польотів стані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії. Наступний етап буде проходити у Франції.