Не так вже й багато? NYT дізналось скільки винищувачів F-16 прибудуть в Україну влітку

Вдвічі більше пілотів до цього часу пройдуть навчання

Україна вже влітку має отримати перші винищувачі F-16, але лише шість штук з 45 обіцяних. І до цього часу підготовку пройдуть лише 12 пілотів.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що українські пілоти не розпочали навчання в румунському центрі і не відомо, коли це станеться.

За даними видання, затримка та плутанина повʼязані з поспіхом військового альянсу постачати F-16. Водночас навчання українських пілотів вже триває у Данії, Великій Британії та США.

"Це не означає, що українських пілотів не готують. Очікується, що дванадцять пілотів — менше, ніж повна ескадрилья — будуть готові до бойових польотів на F-16 до цього літа після 10 місяців навчання в Данії, Британії та Сполучених Штатах", — йдеться у повідомленні.

Проте NYT наголошує, коли пілоти повернуться в Україну, буде поставлено лише шість F-16 із приблизно 45 винищувачів, які обіцяли європейські союзники.

Підготовка українських пілотів почалася в серпні минулого року на авіабазі Скрідструп на півдні Данії, але їхні недоліки в мовних навичках і знаннях західних технік польоту сповільнили процес. Лише в січні українські пілоти були готові до польотів, повідомили представники Данії. Наприкінці літа ще вісім пілотів розпочнуть подібне навчання. Окрім пілотів, підготовку отримують ще близько 50 українських техніків , які проходять навчання в Данії для підтримки та ремонту реактивних літаків і поводження з їхніми озброєннями, враховуючи, що F-16 настільки складний, що зазвичай для обслуговування кожного з них потрібно від восьми до 14 осіб.

Водночас іноземне видання додає, що є питання до самих F-16. Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов’язалися відправити в Україну близько 45 літаків, яких достатньо для трьох невеликих ескадрилій. Данія надішле перші шість наприкінці весни, а ще 13 мають надійти протягом решти року та до 2025 року.

Інші країни не встановили дати доставки своїх F-16. Речник міністерства оборони Нідерландів Юрріан Ессер заявив, що Нідерланди, які пообіцяли отримати 24, зберігатимуть їх, поки Україна не буде готова їх прийняти.

Раніше "Телеграф" писав, що винищувачі F-16, які невдовзі отримає українська армія від західних партнерів, повинні забезпечити трохи більше можливостейта та дати невелику перевагу перед росіянами. Але докорінно ситуація не зміниться.