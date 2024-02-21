Так не робила жодна країна: у ЗСУ зробили заяву щодо літаків F-16

Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16, але на них чекають якнайшвидше

Україна переходить на бойові винищувачі F-16 в екстреному порядку. Українські льотчики проходять для цього навчання, здійснюють тренувальні польоти та вивчають тактичні прийоми, щоб насамперед здійснювати польоти з перехоплення повітряних цілей.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в інтерв’ю "Укрінформу". За його словами, зараз поки що ніхто не знає, коли винищувачі будуть в Україні.

"Пілоти перенавчаються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", — сказав Ігнат.

Також він наголосив, що Україна переходитиме на F-16 в екстреному порядку, чого не робила ще жодна країна. Водночас Ігнат додав, що всі чекають на ці бойові літаки, нібито це буде перемога.

"Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія на це реагуватиме відповідно. Але процес підготовки пілотів та збільшення їх в Україні йтиме поступово", — зазначив Юрій Ігнат.

Офіцер сказав, що Україні не дадуть одразу 40, 70 чи 120 літаків. При цьому слід врахувати й той факт, що давати будуть і не нові модифікації. Але процес все ж таки йде і наші льотчики вже літають і виконують у небі польоти з інструктором. Усе це відбувається у прискореному темпі.

"Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти. Вони вивчають тактичні прийоми для того, щоб перш за все здійснювати польоти з перехоплення повітряних цілей. Це багатоцільовий літак, тому надалі треба відпрацьовувати завдання ударів і по наземних, і по надводних цілях. Тому наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав – у пришвидшеному, тому що взагалі курс перепідготовки має тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше. У нас є чіткий план дій, відповідно до нього йдуть навчання пілотів, інженерів", — підсумував Гнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі українські льотчики закінчать навчання на винищувачах F-16 вже до літа 2024 року.