Так не делала ни одна страна: в ВСУ сделали заявление насчет самолетов F-16

Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16, но их ожидают как можно скорее

Украина переходит на боевые истребители F-16 в экстренном порядке. Украинские летчики проходят для этого учения, совершают тренировочные полеты и изучают тактические приемы, чтобы прежде всего осуществлять полеты по перехвату воздушных целей

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью "Укринформу". По его словам, сейчас пока еще никто не знает, когда истребители будут в Украине.

"Пилоты переучиваются, инфраструктура адаптируется, делаются какие-то временные укрытия, взлетно-посадочная полоса где-то совершенствуется. Мы не можем в условиях войны капитально строить под F-16 инфраструктуру, согласно требованиям стран НАТО, но самолеты и так могут взлетать с того, что у нас есть. Сейчас никто точно не знает, когда в Украине будут F-16. Мы ожидаем как можно скорее", — сказал Игнат.

Также он подчеркнул, что Украина переходит на F-16 только в экстренном порядке, чего не делала еще ни одна страна. В то же время, Игнат добавил, что все ждут эти боевые самолеты, будто бы это будет победа.

"Вы же понимаете, что сначала прибудет небольшая группа пилотов, будут начинать работать в небе, конечно, Россия будет на это реагировать соответственно. Но процесс подготовки пилотов и увеличение их в Украине будет идти постепенно", — отметил Юрий Игнат.

Офицер сказал, что Украине не дадут сразу 40, 70 или 120 самолетов. При этом следует учесть и тот факт, что давать будут и не самые новые модификации. Но процесс все же идет и наши летчики уже летают и выполняют в небе полеты с инструктором. Все это происходит также в ускоренном темпе.

"Украинские пилоты должны полностью освоить технику, управлять самостоятельно, без инструкторов. Проводятся тренировочные полеты. Они изучают тактические приемы для того, чтобы прежде всего осуществлять полеты по перехвату воздушных целей. Это многоцелевой самолет, поэтому в дальнейшем надо отрабатывать задачи ударов и по наземным, и по надводным целям. Поэтому наши пилоты делают это в экстренном порядке, как я сказал — в ускоренном, потому что вообще курс переподготовки должен длиться 2 года. А мы делаем это значительно быстрее. У нас есть четкий план действий, в соответствии с ним идет обучение пилотов, инженеров", — подытожил Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторіе украинские летчики закончат обучение на истребителях F-16 уже к лету 2024 года.