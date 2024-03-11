Не так уж и много? NYT узнало, сколько истребителей F-16 прибудут в Украину летом

Вдвое больше пилотов к этому времени пройдут обучение

Украина уже летом должна получить первые истребители F-16, но всего шесть штук из 45 обещанных. К этому времени подготовку пройдут всего 12 пилотов.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что украинские пилоты не начали обучение в румынском центре и неизвестно, когда это произойдет.

По данным издания, задержка и неразбериха связаны со спешкой военного альянса поставлять F-16. В то же время обучение украинских пилотов уже продолжается в Дании, Великобритании и США.

"Это не значит, что украинских пилотов не готовят. Ожидается, что двенадцать пилотов — меньше полной эскадрильи — будут готовы к боевым полетам на F-16 к этому лету после 10 месяцев обучения в Дании, Британии и Соединенных Штатах", — говорится в сообщении.

Однако NYT отмечает, когда пилоты вернутся в Украину, будут поставлены лишь шесть F-16 из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками.

Подготовка украинских пилотов началась в августе прошлого года на авиабазе Скридструп на юге Дании, но их недостатки в языковых навыках и знаниях западных техник полета замедлили процесс. Только в январе украинские пилоты были готовы к полетам, сообщили представители Дании. В конце лета еще восемь пилотов начнут подобное обучение. Кроме пилотов, подготовку проходят еще около 50 украинских техников, которые обучаются в Дании для поддержки и ремонта реактивных самолетов и обращения с их вооружениями, учитывая, что F-16 настолько сложен, что обычно для обслуживания каждого из них требуется от восьми до 14 человек.

В то же время, иностранное издание добавляет, что есть вопросы к самим F-16. Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов, которых достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания пришлет первые шесть в конце весны, а еще 13 должны поступить в течение года и до 2025 года.

Остальные страны не установили даты доставки своих F-16. Спикер министерства обороны Нидерландов Юрриан Эссер заявил, что Нидерланді пообещали предоставить 24 истрбителя, и будут хранить их, пока Украина не будет готова их принять.

Ранее "Телеграф" писал, что истребители F-16, которые вскоре получит украинская армия от западных партнеров, должны обеспечить немного больше возможностей и дать небольшое преимущество россиянам. Но в корне ситуация не изменится.