Найважливіший нюанс: в НАТО пояснили, чи зможуть ЗСУ бити із F-16 по цілях на території РФ

Коли літаки будуть в нас

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Про це сказав Столтенберг в інтерв'ю "Радіо Свобода". На запитання журналістів, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16, він сказав, що це неможливо сказати.

Окрім цього, він повторив, що всі союзники України хочуть, щоб вони були там якомога раніше, але сказав, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

"Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше, тим краще", — сказав він.

Також за його словами, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику. Але водночас в Україні війна є загарбницькою, зазначив він, і наша країна має право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України.

Раніше "Телеграф" писав, що Сирський розповів, яку авіацію хотіла б отримати Україна. Мова йде не тільки про винищувачі F-16, але й про ближню армійську авіацію. Збройні сили не відмовилися б отримати американські літаки A-10 Warthog та американські ж бойові гвинтокрили.