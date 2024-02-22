Важнейший нюанс: в НАТО объяснили, смогут ли ВСУ бить с F-16 по целям на территории РФ

Когда самолеты будут у нас

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что когда Украина получит истребители F-16 от союзников, будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Об этом сказал Столтенберг в интервью "Радио Свобода". На вопрос журналистов, когда Украина сможет разместить истребители F-16, он сказал, что это невозможно сказать.

Кроме того, он повторил, что все союзники Украины хотят, чтобы они были там как можно раньше, но сказал, что эффект от F-16 будет сильнее, если пилоты будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал хорошо подготовлены.

"Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше", — сказал он.

Также по его словам, каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и у союзников разная политика. Но в то же время в Украине война захватническая, отметил он, и наша страна имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Ранее Телеграф писал, что Сырский рассказал, какую авиацию хотела бы получить Украина. Речь идет не только об истребителях F-16, но и о ближней армейской авиации. Вооруженные силы не отказались бы получить американские самолеты A-10 Warthog и американские же боевые вертолеты.