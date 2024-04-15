Україна отримає непрості F-16: голова МЗС Норвегії зробив заяву, від якої "запалає" у Кремлі

Українські пілоти ще продовжують навчання

Норвегія надасть Україні винищувачі F-16. Вони будуть оснащені найновішим озброєнням та зможуть завдавати ударів у тилу противника.

Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві, передає Укрінформ. За його словами, навчання українських пілотів триває і можуть бути й інші внески в можливості України вдаряти глибоко в тил противника.

"Я належу до тих країн Європи, які вважають, що Україні також потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів у тилу противника, що є однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16, де ми передамо норвезькі F-16, оновлені і в хорошому стані, спільно з данцями і нідерландцями", – сказав він.

Норвезький міністр додав, що F-16 є технологічною платформою, яка залежить від того, яке озброєння встановлять на літак. На його думку, ці літаки будуть найкращими оновленими моделями, "навіть якщо це старі моделі.

F-16 для України

Питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони можуть з’явитися в українському небі влітку 2024 року.

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них перебувають у придатному до польотів стані.

Відомо, що окрім літаків, Україна також отримає від Норвегії двигуни для них, допоміжні матеріали, авіатренажери, запчастини та інше корисне обладнання. Проте є побоювання, що 10 несправних літаків можуть бути хіба що пущені на запчастини у випадку необхідності. Норвегія планувала продати 12 літаків американській компанії Draken International, саме тому їх встигли відремонтувати. За інші навіть не бралися.

Також очікується, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще 8 літаків F-16, а у 2025 році — ще п’ять. За іншими даними, країна поставить всього 19 літаків.

Крім того, Нідерланди можуть передати Україні більше, ніж 24 винищувачі F-16, які країна пообіцяла передати в рамках Коаліції винищувачів. Ще невідому кількість F-16 планує передати Бельгія. Таким чином загальна кількість переданих F-16 може скласти 55 одиниць.

Раніше "Телеграф" писав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії. Наступний етап буде проходити у Франції.