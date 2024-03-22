"F-16 це не суперзброя": чим менше літаків отримає Україна, тим швидше їх втратить — Forbes

Україні необхідно мати якомога більше винищувачів та систем "Patriot"

Винищувачі F-16, які у найближчому майбутньому мають бути передані Україні, дадуть військовому командуванню нові можливості. Щоправда, не варто забувати про те, що ці літаки — не суперзброя.

Про це пише видання Forbes. В статті зазначається, що американські винищувачі F-16 мають чимало переваг над радянськими літаками, але вони так само "вразливі до ворожих ракет".

"Ніхто не повинен стверджувати, що F-16, що стріляє AIM-120, є суперзброєю або невразливим для ворожих ракет. Як тільки Україна розгорне їх у бойових діях у найближчі тижні чи місяці, потенційно, вона втратить і літаки, і їхніх пілотів. Питання в тому, що Київ отримає від цієї жертви", — пише видання.

Журналісти зазначають, щоб уникнути подібного сценарію, Україні необхідно мати якомога більше винищувачів, а також протиповітряних систем "Patriot", що будуть оснащені передовими ракетами класу "повітря-повітря".

Тоді буде змога протистояти й російським винищувачам й керованим авіабомбам, що становлять серйозну небезпеку для українських позицій на землі, зазначає видання.

Разом з тим у виданні підкреслюють — Україні необхідно боротися з російськими винищувачами, незважаючи ні на що.

"Українські F-16 повинні полювати на російські бомбардувальники компанії "Сухой" (виробник літаків Су-34, Су-35 та ін., — прим. ред.), навіть якщо це небезпечно", — пише Forbes.

Раніше "Телеграф" писав про те, з чим можуть бути пов’язані втрати авіації РФ. Нагадаємо, у лютому лише за десять днів ЗСУ знищили 10 літаків росіян.