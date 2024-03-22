"F-16 это не супероружие": чем меньше самолетов получит Украина, тем быстрее их потеряет — Forbes

Украине необходимо иметь как можно больше истребителей и систем "Patriot"

Истребители F-16, которые в ближайшем будущем должны быть переданы Украине, дадут военному командованию новые возможности. Правда, не стоит забывать о том, что эти самолеты не супероружие.

Об этом пишет издание Forbes. В статье отмечается, что американские истребители F-16 имеют немало преимуществ над советскими самолетами, но они также "уязвимы к вражеским ракетам".

"Никто не должен утверждать, что F-16, стреляющий AIM-120, является супероружием или неуязвимым для вражеских ракет. Как только Украина развернет их в боевых действиях в ближайшие недели или месяцы, потенциально она потеряет и самолеты, и их пилотов. Вопрос в том, что Киев получит от этой жертвы", — пишет издание.

Журналисты отмечают во избежание подобного сценария Украине необходимо иметь как можно больше истребителей, а также противовоздушных систем "Patriot", которые будут оснащены передовыми ракетами класса "воздух-воздух".

Тогда будет возможность противостоять и российским истребителям и управляемым авиабомбам, представляющим серьезную опасность для украинских позиций на земле, отмечает издание.

Вместе с тем в издании подчеркивают, что Украине необходимо бороться с российскими истребителями, несмотря ни на что.

"Украинские F-16 должны охотиться за российскими бомбардировщиками компании "Сухой" (производитель самолетов Су-34, Су-35 и др., — прим. ред.), даже если это опасно", — пишет Forbes.

Ранее "Телеграф" писал о том, с чем могут быть связаны потери авиации РФ. Напомним, в феврале всего за десять дней ВСУ уничтожили 10 самолетов россиян.