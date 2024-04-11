F-16 для України: Норвегія готує для передачі партію винищувачів, але є нюанс

З 22 літаків 10 можна буде пустити на запчастини

Норвегія у межах "коаліції винищувачів" готується передати Україні 22 американські винищувачі F-16. Але є нюанс – тільки 12 з них, які до цього планувалося продати, перебувають у придатному до польотів стані.

Про це пише норвезьке видання Nettavisen. Відомо, що окрім 22 літаків, Україна також отримає від Норвегії двигуни для них, допоміжні матеріали, авіатренажери, запчастини та інше корисне обладнання.

Проте є побоювання, що 10 несправних літаків можуть бути хіба що пущені на запчастини у випадку необхідності. Норвегія планувала продати 12 літаків американській компанії Draken International, саме тому їх встигли відремонтувати. За інші навіть не бралися.

"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", – зазначає видання.

Варто зазначити, що питання передачі Україні літаків F-16 просувається згідно з планом. Попередньо відомо, що вони з’являться на українському небі влітку 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.