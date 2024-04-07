F-16 ліквідують домінування російської авіації в небі: експерт пояснив, як це станеться

Росіяни готувалися до прибуття F-16 в Україну, проте це їм не допоможе

Американські винищувачі F-16 в українському небі перервуть домінування російської авіації над лінією фронту. F-16 мають дуже далекобійні ракети та потужні радари, тому російські літаки будуть бачити ще на підльоті до пускових рубежів – та збивати.

Про це сказав військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко в ефірі телеканалу "Еспресо". Він нагадав, що для пуску КАБів літаки російських терористів повинні наблизитися до лінії фронту на 40-50 кілометрів.

"Ракета AIM-120, якою оснащені F-16, здатна вражати літаки, а у цьому випадку російські літаки, на відстані 180 км і більше. А системи розвідки F-16 працюють на відстань 300 км. Відповідно, нескладно зробити висновок – домінування росіян та їх конкурентна перевага у небі над лінією фронту будуть зведені нанівець, якщо F-16 матимуть можливість працювати в українському небі", – зазначив він.

Втім, все ще зберігається загроза від протиповітряної оборони російських терористів. Терористи готувалися до прибуття F-16, готували системи ППО, проте все одно російські літаки з КАБами почуватися впевнено у небі більше не будуть – американські винищувачі не дозволять їм безкарно запускати авіабомби.

"Ми розуміємо, що це не чарівна пігулка, яка відразу вилікує від усіх хвороб на фронті. Але це те, що дозволить зробити серйозний крок вперед. І, звичайно, стандартні, класичні системи ППО, яких нам треба більше, бо тоді ми зможемо з них якусь частину наблизити до лінії фронту, чим теж не дамо можливості працювати російським літакам так, як вони працюють зараз. Розуміючи, це вікно можливостей росіяни саме тому зараз намагаються докласти всі сили, щоб по максимуму працювати своїми КАБами. Я впевнений, що це вікно можливостей у них закриється впродовж найближчих місяців", – підсумував Варченко.

Тим часом перші українські пілоти, які проходять навчання на винищувачах F-16, завершили один з його етапів. Інтенсивна підготовка проходила під керівництвом інструкторів ВПС Великої Британії.

Раніше "Телеграф" писав, що винищувачі F-16 дадуть військовому командуванню нові можливості. Щоправда, не варто забувати про те, що ці літаки — не суперзброя.