F-16 ликвидируют доминирование российской авиации в небе: эксперт объяснил, как это произойдет

Россияне готовились к прибытию F-16 в Украину, однако это им не поможет

Американские истребители F-16 в украинском небе прервут доминирование российской авиации над линией фронта. У F-16 очень дальнобойные ракеты и мощные радары, поэтому российские самолеты будут видеть еще на подлете к пусковым рубежам – и сбивать.

Об этом сказал военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко в эфире телеканала "Эспрессо". Он напомнил, что для пуска КАБ самолеты российских террористов должны приблизиться к линии фронта на 40-50 километров.

"Ракета AIM-120, которой оснащены F-16, способна поражать самолеты, а в этом случае российские самолеты, на расстоянии 180 км и более. А системы разведки F-16 работают на расстояние 300 км. Соответственно, несложно заключить — доминирование россиян и их конкурентное преимущество в небе над линией фронта будут сведены на нет, если у F-16 будет возможность работать в украинском небе", – отметил он.

Впрочем, все еще сохраняется угроза противовоздушной обороны российских террористов. Террористы готовились к прибытию F-16, готовили системы ПВО, однако все равно российские самолеты с КАБами чувствовать себя уверенно в небе больше не будут – американские истребители не позволят им безнаказанно запускать авиабомбы.

"Мы понимаем, что это не волшебная пилюля, которая сразу вылечит от всех болезней на фронте. Но это то, что позволит сделать серьезный шаг вперед. И, конечно, стандартные, классические системы ПВО, которых нам нужно больше, потому что тогда мы сможем из них какую-то часть приблизить к линии фронта, чем тоже не дадим возможности работать российским самолетам так, как они сейчас работают. Понимая это окно возможностей россияне именно поэтому сейчас пытаются приложить все силы, чтобы по максимуму работать своими КАБами. Я уверен, что это окно возможностей у них закроется в ближайшие месяцы", – подытожил Варченко.

Тем временем первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании.

Ранее "Телеграф" писал, что истребители F-16 дадут военному командованию новые возможности. Правда, не стоит забывать о том, что эти самолеты – не супероружие.