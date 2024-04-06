Зеленський сказав, скільки систем Patriot потрібно Україні та що робити з російськими КАБами
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Наразі Україна обирає, яке місто захищати
Україна відчуває дефіцит засобів ППО та може швидко вичерпати свої запаси. У разі інтенсивного обстрілу залишиться без боєприпасів уже до кінця місяця.
Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю для "Ми-Україна". Ситуація ускладнюється тим, що з деякими повітряними загрозами можуть впоратися лише системи типу Patriot.
"Тут нам доводиться обирати — який об’єкт захистити, це місто чи інше місто. Сьогоднішня інтенсивність росіян досить висока, запас ППО у нас сьогодні є, але ми маємо думати про те, що буде завтра", — зазначив він.
При цьому він наголосив, що для того, щоб повністю забезпечити безпеку України, їй "бажано мати 25 систем "Петріот" по шість-вісім батарей у кожній".
Водночас глава держави додав, що є й позитивні нюанси. Наприклад, в Україні вже є розробки систем ППО, які здатні боротися з російськими коригованими авіабомбами (КАБ).
Зеленський не став уточнювати, що з себе представляє цю зброю, але, вочевидь, не йдеться про далекобійні засоби боротьби з ворожою авіацією, оскільки він відзначив їх окремо.
"На сьогодні проти КАБів є тільки ППО. Ти збиваєш винищувачі, носії — і воно спрацювало, і дуже потужно. Ми збили дуже багато їх носіїв. Вони йдуть далі, і вони зробили КАБи, які працюють на більшу дистанцію вже. І ми повинні збільшувати далекобійні системи ППО. Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не говоритиму поки що", — сказав Зеленський.
Як повідомлялося раніше, останнім часом від КАБів сильно страждає Харків. Так під час удару по житловому районі 6 квітня загинула одна людина і ще кілька дістали поранення.