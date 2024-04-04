Німеччина терміново шукає Patriot для України: подробиці від Кулеби

Український міністр виступив перед колегами по НАТО з жорсткою промовою

Німеччина негайно ініціює пошук усіх наявних зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для України. Він відбуватиметься не лише у союзників, але взагалі у світі.

Про це на пресконференції за результатами засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент "Телеграфа". Він зазначив, що у своєму виступі перед колегами з НАТО говорив лише про одне.

"Системи Patriot для України, нові батареї Patriot для України. І це змінило фокус дискусії. Один з дуже досвідчених міністрів сказав, що це була найжорсткіша промова міністра закордонних справ, яку він чув у своєму житті", — підкреслив голова МЗС.

Кулеба зазначив, що вибачився перед колегами за те, що псує святковий настрій — день народження НАТО. Водночас, за словами міністра, він відчував, що потрібно "зануритися в сувору реальність жителів Харкова, Одеси, Львова". Крім того, він підкреслив, що ті міністри, які були в Україні та чули систему ППО, реагували на його слова інакше, ніж ті міністри, які не були у нашій країні та бачать те, що відбувається, лише в новинах.

"Німеччина, як голова коаліції протиповітряної оборони, ініціює зараз негайно аналіз усіх наявних не лише у союзників, але взагалі у світі, систем Patriot та інших систем ППО. І що можна зробити, які комбінації побудувати для того, щоб ці батареї були доставлені в Україну", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, у четвер, 4 квітня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна-НАТО. Зустріч пройшла на рівні міністрів закордонних справ.