Германия срочно ищет Patriot для Украины: подробности от Кулебы

Украинский министр выступил перед коллегами по НАТО с жесткой речью

Германия немедленно инициирует поиск всех зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Он будет происходить не только у союзников, но вообще в мире.

Об этом на пресс-конференции по результатам заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент "Телеграфа". Он отметил, что в своем выступлении перед коллегами из НАТО говорил только об одном.

"Системы Patriot для Украины, новые батареи Patriot для Украины. И это изменило фокус дискуссии. Один из опытнейших министров сказал, что это была самая жесткая речь министра иностранных дел, которую он слышал в своей жизни", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что принес извинения коллегам за то, что портит праздничное настроение — день рождения НАТО. В то же время, по словам министра, он чувствовал, что нужно "погрузиться в суровую реальность жителей Харькова, Одессы, Львова". Кроме того, он подчеркнул, что те министры, которые были в Украине и слышали систему ПВО, реагировали на его слова иначе, чем те министры, которые не были в нашей стране и видят происходящее только в новостях.

"Германия, как глава коалиции противовоздушной обороны, инициирует сейчас немедленно анализ всех имеющихся не только у союзников, но вообще в мире, систем Patriot и других систем ПВО. И что можно сделать, какие комбинации построить для того, чтобы эти батареи были доставлены в Украину", — подытожил Кулеба.

Напомним, в четверг, 4 апреля, в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО. Встреча прошла на уровне министров иностранных дел.