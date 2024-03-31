Франция передаст Украине сотни единиц бронетехники, ракеты и ПВО: подробности

Передадут партию зенитных ракет Aster 30 для системы ПВО SAMP/T, эти ЗРК являются аналогом системы Patriot

Во Франции готовят для Украины новый пакет военной помощи, включающий сотни единиц бронетехники и зенитные ракеты Aster. Кроме этого, хотят помочь с усилением противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Он отметил, что речь идет о бронированной технике, которая есть на вооружении Франции, но ее собираются заменить более новой.

"Чтобы содержать такую большую линию фронта, украинской армии нужны, например, наши бронированные фронтовые машины: это абсолютно необходимо для мобильности войск. Эта старая техника, еще пригодная к эксплуатации, сможет принести непосредственную пользу Украине в значительных количествах. Речь идет о сотнях 2024 года и о сотнях 2024 года. начало 2025 года", – сказал министр.

По словам Лекорня, "Франция также хочет помочь с усилением противовоздушной обороны Украины, поэтому готовит новую партию зенитных ракет Aster 30 для системы ПВО SAMP/T, эти ЗРК являются аналогом системы Patriot".

Министр отметил, что "Франция разрабатывает боеприпасы с дистанционным управлением – вероятно, их могут доставить в Украину уже этим летом".

Добавим, что военный обозреватель Игаль Левин рассказал, что Украина получит сотни бронетранспортеров, в том числе VAB, а также ракеты для ЗРК SAMP/T. Поставки будут производиться в течение текущего и частично в следующем году.

"Эти достаточно старые бронетранспортеры уже списаны с вооружения, однако в условиях, когда Украина вынуждена реактивировать еще старшие БРДМ со складов и передавать их в механизированные бригады — станут неплохим подспорьем, способным перевозить пехоту", — сказал он.

К тому же VAB может быть вооружен как пулеметом, так и 20-миллиметровой пушкой, которая обеспечивает мощное прикрытие пехоты в условиях боя на ближних и средних дистанциях. Есть также санитарный вариант, БРЭМ и командно-штабная машина, отметил Левин.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны Эстонии посчитали, сколько Украине нужно денег, чтобы выиграть войну с РФ. Кусти Салм заявил о том, что его страна разработала план помощи Украине. Он рассчитан на 120 млрд евро ежегодно.