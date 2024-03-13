В Минобороны Эстонии посчитали, сколько Украине нужно денег, чтобы выиграть войну с РФ

Украина недавно получила очередную военную помощь от Эстонии

Секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм заявил о том, что его страна разработала план помощи Украине. Он рассчитан на 120 млрд евро ежегодно.

Соответствующее заявление Салм сделал в интервью изданию Euractiv. Отметил, что сейчас правительство Эстонии активно ищет источники финансирования.

"Выделение 120 миллиардов евро в год на военную помощь Украине это ориентировочная цифра того, чего должно быть достаточно, чтобы Украина выиграла войну", — заявил секретарь Минобороны.

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Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций: Европейская комиссия могла бы привлекать средства с финансовых рынков и использовать группу из 27 стран-членов ЕС в качестве гарантии.

Также, по словам секретаря Министерства обороны, за последние несколько месяцев политики и официальные лица Эстонии неоднократно заявляли о том, что западные союзники должны инвестировать 0,25% своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной Эстонией. Тогда Украина сможет одержать победу в войне.

"Если бы более 50 стран, входящих в коалицию "Рамштайн", оказывающую военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигла бы того, чтобы навязать РФ сопротивление", — рассказал постоянный секретарь Минобороны Эстонии.

Вместе с тем Салм подчеркнул, что в указанную сумму не входят "другие цифры, такие как собственные расходы Украины, западная военная помощь, гражданская помощь и т.д.", то есть конечная сумма, необходимая для победы Украины в войне — выше.

Также секретарь отметил, что ныне западные союзники тратят на войну половину того, что тратит Россия: "5,5 млрд долларов с Запада, 10 млрд долларов из России".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что, по мнению Минобороны Эстонии, Украина может одержать победу над Россией за три года. Этому должны поспособствовать инновации и новые технологии западных союзников Украины.