В Міноборони Естонії порахували, скільки Україні потрібно грошей, щоб виграти війну з РФ

Україна нещодавно отримала чергову військову допомогу від Естонії

Секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм заявив про те, що його країна розробила план допомоги Україні. Він розрахований на 120 млрд євро щорічно.

Відповідну заяву Салм зробив в інтерв'ю виданню Euractiv. Зазначив, що нині уряд Естонії активно шукає джерела фінансування.

"Виділення 120 мільярдів євро на рік на військову допомогу Україні це орієнтовна цифра того, чого має бути достатньо, щоб Україна виграла війну", — заявив секретар Міноборони.

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Салм припустив, що частина цієї суми може бути профінансована коштом єврооблігацій: Європейська комісія могла б залучати кошти з фінансових ринків і використовувати групу з 27 країн-членів ЄС як гарантію.

Також, за словами секретаря Міністерства оборони, впродовж останніх кількох місяців політики та офіційні особи Естонії неодноразово заявляли про те, що західні союзники мають інвестувати 0,25% свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій Естонією. Тоді Україна зможе перемогти у війні.

"Якби понад 50 країн, що входять до коаліції "Рамштайн", що надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягла б того, щоб нав'язати РФ опір", — розповів постійний секретар Міноборони Естонії.

Разом з тим, Салм підкреслив, що у зазначену суму не входять "інші цифри, такі як власні витрати України, західна військова допомога, цивільна допомога тощо", тобто кінцева сума, необхідна для перемоги України у війні — вища.

Також секретар зауважив, що нині західні союзники витрачають на війну половину того, що витрачає Росія: "5,5 млрд доларів із Заходу, 10 млрд доларів з Росії".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на думку Міноборони Естонії, Україна може здобути перемогу над Росією за три роки. Цьому мають посприяти інновації та нові технології, які мають західні союзники України.