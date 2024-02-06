Україна може перемогти Росію за три роки: естонський чиновник назвав умови

Москва сама попросить про мир, але для цього треба попрацювати

Військові чиновники Естонії вважають, що Україна може здобути перемогу над Росією за три роки. Цьому сприяють інновації та нові технології, які мають західні союзники України, а також рівень ВВП та коштів на оборону країн Заходу.

Про це в інтерв’ю 24 каналу заявив постійний секретар Міноборони Естонії Кусті Салм. Він наголосив, що необхідно скористатися перевагами у військовому плані.

Також, за словами Салма, Естонія підготувала план військової стратегії для країн Заходу, щоб допомогти Україні виграти війну проти Росії за три роки. У документі йдеться, що якщо консолідувати зусилля західних країн, то внесок у перемогу України буде невеликим, оскільки ВВП партнерів майже в 30 разів більший, ніж ВВП країни агресора.

"Україна і західна спільнота загалом мають усі переваги (над Росією, – Ред). Давайте просто подивимося на статистику. Ми в 30 разів багатші за валовий внутрішній продукт, у нас у 13 разів більше грошей на оборону. Доступ до технологій, талантів, праці, капіталу набагато краще", – сказав Кусті Салм.

Секретар Міноборони Естонії наголосив, що Заходу необхідно наростити виробництво оборонно-промислового сектору та підтримувати Україну більш рішуче. Особливо це стосується Сполучених Штатів.

"Наші розрахунки показують: якщо ми продовжуватимемо допомагати на тому ж рівні, що й досі протягом цих 22 місяців війни, тоді Україна переможе. Ваша країна поставить Росію на шлях виснаження. Туди, де в них щодня буде менше робочої сили, боєприпасів та зброї, чим було вчора", – заявив естонський чиновник.

Салм додав, що шлях до переговорів на умовах України відкриється тоді, коли ресурс РФ почне виснажуватися. Москва сама запропонує мирну угоду, коли зрозуміє, "що війна – це кінець дороги", і дипломатичний результат для неї сприятливіший.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Португалія слідом за Естонією допоможе Україні у відновленні Житомирщини.