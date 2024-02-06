Украина может победить Россию за три года: эстонский чиновник назвал условия

Москва сама попросит о мире, но для этого нужно поработать

Военные чиновники Эстонии считают, что Украина может одержать победу над Россией за три года. Этому способствуют инновации и новые технологии, которые имеют западные союзники Украины, а также уровень ВВП и средств на оборону стран Запада.

Об этом в интервью 24 каналу заявил постоянный секретарь Минобороны Эстонии Кусти Салм. Он подчеркнул, что необходимо воспользоваться преимуществами в военном плане.

Также по словам Салма, Эстония подготовила план военной стратегии для стран Запада, чтобы помочь Украине выносить войну против России за три года. В документе говорится, что если консолидировать усилия западных стран, то вклад в победу Украины будет небольшой, поскольку ВВП партнеров почти в 30 раз больше, чем ВВП страны агрессора.

"Украина и западное сообщество в целом имеют все преимущества (над Россией, – Ред). Давайте просто посмотрим на статистику. Мы в 30 раз богаче по валовому внутреннему продукту, у нас в 13 раз больше денег на оборону. Доступ к технологиям, талантов, труда, капитала намного лучше", – сказал Кусти Салм.

Секретарь Минобороны Эстонии подчеркнул, что Западу необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора и поддерживать Украину более решительно. Особенно это касается Соединенных Штатов.

"Наши расчеты показывают: если мы будем продолжать помогать на том же уровне, что и до сих пор в течение этих 22 месяцев войны, тогда Украина победит. Ваша страна поставит Россию на путь истощения. Туда, где у них ежедневно будет меньше рабочей силы, боеприпасов и оружия, чем было вчера", – заявил эстонский чиновник.

Салм добавил, что путь к переговорам на условиях Украины откроется тогда, когда ресурс РФ начнет истощаться. Москва сама предложил мирное соглашение, когда поймет, "что война – это конец дороги", и дипломатический результат для нее более благоприятный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Португалия вслед за Эстонией поможет Украине в восстановлении Житомирщины.