ЕС готовит санкции против РФ ко второй годовщине вторжения: что в новом пакете

ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт

Европейский Союз готовит новый пакет санкций против России ко второй годовщине войны в Украине 24 февраля. В него войдет более 200 имен и наименований.

Об этом сообщает Немецкое агентство прессы ntv. Ограничительные меры предполагают значительное расширение перечня лиц и учреждений, активы которых в ЕС должны быть заморожены.

Также под санкции должны попасть и другие компании, способствующие военно-технологическому усилению страны-агрессора России или развитию ее сектора обороны и безопасности.

По данным СМИ, ЕС не будет добавлять новых запретов на импорт в свой 13-й пакет санкций против России.

Вместе с тем, несмотря на призывы некоторых стран ЕС запретить больше российского экспорта, например алюминия, Еврокомиссия предложит пакет, который вызовет минимальные дебаты между странами-членами, чтобы он был принят быстро.

К слову, 5 февраля высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во время визита в Польшу сказал, что окончательного согласия еще нет в отношении 13-го пакета санкций против России еще нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с 3 февраля Европейская комиссия начала странами-членами Европейского Союза обсуждение нового уже 13-го пакета санкций против российского террористического режима. Ожидается, что этот пакет будет принят к годовщине российского вторжения в Украину, 24 февраля.

В декабре 2023 года ЕС утвердил уже 12-й пакет санкций против России. Он, в частности, ужесточит контроль за "ценовым потолком" на российскую нефть, введет запреты на импорт еще целого ряда товаров из РФ и многое другое.

29 января 2024 года Совет Европейского Союза продлил санкции против России. Речь идет о всех экономических ограничениях, введенных Европой против РФ, начиная с 2014 года.

Также мы писали, что 13-й пакет санкций станет самым слабым из всех. В этом пакете, похоже, не будет никаких сильных решений.