ЄС готує санкції проти РФ до другої річниці вторгнення: що у новому пакеті

ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії до другої річниці війни в Україні 24 лютого. У нього увійде понад 200 імен та найменувань.

Про це повідомляє Німецьке агентство преси ntv. Обмежувальні заходи передбачають значне розширення переліку осіб та установ, активи яких у ЄС мають бути заморожені.

Також під санкції мають потрапити й інші компанії, які сприяють військово-технологічному посиленню країни-агресорки Росії або розвитку її сектору оборони та безпеки.

За даними ЗМІ, ЄС не додаватиме нових заборон на імпорт до свого 13-го пакета санкцій проти Росії.

Разом з тим, попри заклики деяких країн ЄС заборонити більше російського експорту, наприклад, алюмінію, Єврокомісія запропонує пакет, який викличе мінімальні дебати між країнами-членами, аби він був прийнятий швидко.

До слова, 5 лютого високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час візиту до Польщі сказав, що остаточної згоди ще немає щодо 13-го пакета санкцій проти Росії ще не має.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 3 лютого Європейська комісія почалаз країнами-членами Європейського Союзу обговорення нового, вже 13-го пакету санкцій проти російського терористичного режиму. Очікується, що ухвалений цей пакет буде до річниці російського вторгнення в Україну, 24 лютого.

У грудні 2023 року ЄС затвердив уже 12-й пакет санкцій проти Росії. Він, зокрема, посилить контроль за "ціновою стелею" на російську нафту, запровадить заборони на імпорт ще цілої низки товарів з РФ та багато іншого.

29 січня 2024 року Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії. Йдеться про всі економічні обмеження, запроваджені Європою проти РФ, починаючи з 2014 року.

Також ми писали, що 13-й пакет санкцій стане найслабшим з усіх. В цьому пакеті, схоже за все, не буде жодних сильних рішень.