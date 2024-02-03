Javelin и не только: Эстония передала Украине новый пакет военной помощи

Точное количество предоставленного вооружения не разглашается

В Украину прибыл новый пакет военной помощи от Эстонии, одобренный в декабре. В его состав вошли противотанковые ракеты Javelin, пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии. Там отметили, что точное количество, время прибытия и месторасположение не разглашаются из соображений безопасности.

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не настанет победный конец", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Также отмечается, что на этой неделе министры обороны Европейского Союза договорились выполнить свое обещание послать Украине один миллион снарядов. По словам Певкура, Эстония также способствует выполнению обещания дополнительными тысячами снарядов.

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму около 500 миллионов евро, или около 1,4 процента валового внутреннего продукта. Ранее Эстония передавала, например, ракеты противотанковой ракетной системы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, оборудование и сухпайки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Европейский Союз может заказать снаряды для Украины в странах вне ЕС, если он не может выполнить обязательства перед Украиной своими силами. Если будут найдены поставщики вне блока, тогда ЕС сможет предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта 2024 года, как и планировалось.