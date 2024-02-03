Javelin і не тільки: Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги

Точна кількість наданого озброєння не розголошується

В Україну прибув новий пакет військової допомоги від Естонії, який було схвалено в грудні. До його складу увійшли протитанкові ракети Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна наземна та водна техніка та водолазне спорядження.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Естонії. Там зазначили, що точна кількість, час прибуття та місце розташування не розголошуються з міркувань безпеки.

"Я радий, що черговий пакет допомоги надійшов в Україну і ним користуються українські захисники. Останні події в Європі показують, що надсилання важливих ракет та іншої військової допомоги Україні продовжується у великих масштабах, і цим разом із нашими союзниками ми посилаємо чітке повідомлення Кремлю, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну до тих пір, поки не настане переможний кінець", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Також зазначається, що цього тижня міністри оборони Європейського Союзу домовилися виконати свою обіцянку надіслати Україні один мільйон снаряді. За словами Певкура, Естонія також сприяє виконанню обіцянки додатковими тисячами снарядів.

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму майже 500 мільйонів євро, або близько 1,4 відсотка валового внутрішнього продукту. Раніше Естонія передавала, наприклад, ракети протитанкової ракетної системи Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, польові госпіталі, медичне приладдя, засоби індивідуального захисту, обладнання та сухпайки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Європейський Союз може замовити снаряди для України в країнах поза кордонами ЄС, якщо він не може виконати зобов'язання перед Україною своїми силами. Якщо будуть знайдені постачальники за межами блоку, тоді ЄС зможе надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, як і планувалося.