Перемога за три роки: Естонія підготувала для НАТО план, як допомогти Україні здолати Росію

Захід перевершує Росію за ВВП у 23 рази, але не спішить прокидатися – в той час, як РФ вже перейшла на воєнні рейки

Україна може перемогти Росію у війні за три роки, за умови, що НАТО та учасники "формату Рамштайн" будуть діяти з планом, який розробило та представило міністерство оборони Естонії. Головна думка розробленого естонськими військовими плану – Захід "не повинен боятися допомагати Україні у війні".

Про це пише естонське видання ERR.ee. Розробники плану зазначають, що пропозиції будуються на тому, що Європейський союз та США найближчим часом візмуться за голову та почнуть виділяти Україні потрібне фінансування у повному обсязі.

Зазначається, що сумарний ВВП усіх країн, які беруть участь у "форматі Рамштайн", становить 47 трлн євро, з них на допомогу Україні скерували тільки 0,2% – неймовірно мізерна цифра. Російський ВВП водночас із тим становить всього 2 трлн євро, тобто союзники України перевершують РФ у понад 23 рази.

Естонські військові відзначають головну проблему – Росія вже перейшла на рейки військової економіки, спрямувала половину ресурсів на війну та шукає озброєння у своїх союзників. Водночас Захід поки що фактично не прокинувся, обсяги виробництва оборонних товарів нарощуються дуже слабко та повільно.

"Якби військово-промисловий сектор Заходу з моменту початку війни отримав чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити виробництво, то вже сьогодні обсяги постачання були б зовсім іншими. Головна проблема – нерішучість західних союзників і, на жаль, найважливішу роль у цьому відіграють США. Якби Вашингтон робив чіткіші кроки, то і європейські країни діяли б рішучіше", – резюмував директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік.

Як повідомлялося раніше, в НАТО тим часом прогнозують, що війна Росії проти України триватиме ще довго, і навіть у 2025 році вона не закінчиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни мають два сценарії війни на 2024 рік. Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх солдатів, щоб не визнавати поразки.