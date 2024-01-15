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Перемога за три роки: Естонія підготувала для НАТО план, як допомогти Україні здолати Росію

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Україна може розбити РФ через три роки Новина оновлена 15 січня 2024, 02:02
Україна може розбити РФ через три роки. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Захід перевершує Росію за ВВП у 23 рази, але не спішить прокидатися – в той час, як РФ вже перейшла на воєнні рейки

Україна може перемогти Росію у війні за три роки, за умови, що НАТО та учасники "формату Рамштайн" будуть діяти з планом, який розробило та представило міністерство оборони Естонії. Головна думка розробленого естонськими військовими плану – Захід "не повинен боятися допомагати Україні у війні".

Про це пише естонське видання ERR.ee. Розробники плану зазначають, що пропозиції будуються на тому, що Європейський союз та США найближчим часом візмуться за голову та почнуть виділяти Україні потрібне фінансування у повному обсязі.

Зазначається, що сумарний ВВП усіх країн, які беруть участь у "форматі Рамштайн", становить 47 трлн євро, з них на допомогу Україні скерували тільки 0,2% – неймовірно мізерна цифра. Російський ВВП водночас із тим становить всього 2 трлн євро, тобто союзники України перевершують РФ у понад 23 рази.

Естонські військові відзначають головну проблему – Росія вже перейшла на рейки військової економіки, спрямувала половину ресурсів на війну та шукає озброєння у своїх союзників. Водночас Захід поки що фактично не прокинувся, обсяги виробництва оборонних товарів нарощуються дуже слабко та повільно.

"Якби військово-промисловий сектор Заходу з моменту початку війни отримав чіткий сигнал, що потрібно суттєво наростити виробництво, то вже сьогодні обсяги постачання були б зовсім іншими. Головна проблема – нерішучість західних союзників і, на жаль, найважливішу роль у цьому відіграють США. Якби Вашингтон робив чіткіші кроки, то і європейські країни діяли б рішучіше", – резюмував директор Міжнародного центру оборони та безпеки Індрек Каннік.

Як повідомлялося раніше, в НАТО тим часом прогнозують, що війна Росії проти України триватиме ще довго, і навіть у 2025 році вона не закінчиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни мають два сценарії війни на 2024 рік. Путін готовий пожертвувати великою кількістю своїх солдатів, щоб не визнавати поразки.

Теги:
#Україна #Естонія #Війна #Допомога Україні #Військова допомога Україні