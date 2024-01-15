Победа за три года: Эстония подготовила для НАТО план, как помочь Украине одолеть Россию

Запад превосходит Россию по ВВП в 23 раза, но не спешит просыпаться – в то время как РФ уже перешла на военные рельсы

Украина может победить Россию в войне за три года при условии, что НАТО и участники "формата Рамштайн" будут действовать в соответствии с планом, который разработало и представило министерство обороны Эстонии. Главное мнение разработанного эстонскими военными плана — Запад "не должен бояться помогать Украине в войне".

Об этом пишет эстонское издание ERR.ee. Разработчики плана отмечают, что предложения строятся на том, что Европейский союз и США в ближайшее время возьмутся голову и начнут выделять Украине нужное финансирование в полном объеме.

Отмечается, что суммарный ВВП всех участвующих в "формате Рамштайн" стран составляет 47 трлн евро, из них на помощь Украине направили только 0,2% – невероятно мизерная цифра. Российский ВВП в то же время составляет всего 2 трлн евро, то есть союзники Украины превосходят РФ более чем в 23 раза.

Эстонские военные отмечают главную проблему – Россия уже перешла на рельсы военной экономики, направила половину ресурсов на войну и ищет вооружение у своих союзников. В то же время, Запад пока фактически не проснулся, объемы производства оборонных товаров наращиваются очень слабо и медленно.

"Если бы военно-промышленный сектор Запада с момента начала войны получил четкий сигнал, что нужно существенно нарастить производство, то уже сегодня объемы поставок были бы совсем другими. Главная проблема – нерешительность западных союзников и, к сожалению, важнейшую роль в этом играют США. Если бы Вашингтон делал более четкие шаги, тогда и европейские страны действовали бы более решительно", – резюмировал директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Как сообщалось ранее, в НАТО в это время прогнозируют, что война России против Украины будет продолжаться еще долго, и даже в 2025 году она не закончится.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у россиян есть два сценария войны на 2024 год. Путин готов пожертвовать большим количеством своих солдат, чтобы не признавать поражение.