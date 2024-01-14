Испугались не на шутку? На Западе назвали вероятную причину, по которой США тянут с помощью Украины

Опасения не только Джо Байден

Баланс сил в войне, начатой Россией против Украины, в значительной степени зависит от поддержки Запада, в том числе США. Однако Вашингтон не переходит к передаче вооружения, которое может изменить баланс сил из-за страха перед РФ.

Речь идет именно о возможности применения Кремлем ядерного оружия. Об этом пишет The Sunday Times.

Это и есть причина, почему США постоянно отказываются предоставить Украине оружие дальнего радиуса действия. Издание отмечает, что это касается не только ракетных систем, которые позволили бы Украине нанести удар по военным базам в самой России, но и ракет, которые помогли бы Киеву разнести Крымский мост.

Боится эскалации войны не только президент США Джо Байден, а также канцлер Германии Олаф Шольц, потому и настаивает на необходимости ограничения дальности ракет TAURUS, чтобы ВСУ не могли использовать их для нанесения ударов по РФ.

Заметим, что в последнее время в США наблюдаются изменения в ведении политики войны в Украине. Администрация президента Джозефа Байдена все чаще делает акцент на том, что Украине нужно обеспечить "лучшей позицией" на так называемых "возможных переговорах" с российским террористическим режимом — а также на том, что Украина должна перейти к оборонной стратегии.

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