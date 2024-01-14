Злякались не на жарт? На Заході назвали ймовірну причину, через яку США тягнуть з допомогою Україні

Побоювання має не лише Джо Байден

Баланс сил у війні, яку Росія розпочала проти України, значною мірою залежить від підтримки Заходу, зокрема США. Проте Вашингтон не переходить до передачі озброєння, яке може змінити баланс сил, через страх перед РФ.

Йдеться саме про можливість застосування Кремлем ядерної зброї. Про це пише The Sunday Times.

Це і є причиною, чому США постійно відмовляються надати Україні зброю далекого радіусу дії. Видання наголошує, що це стосується не лише ракетних систем, які б дозволили Україні завдати удару по військових базах у самій Росії, але й ракет, які допомогли б Києву рознести Кримський міст.

Боїться ескалації війни не тільки президент США Джо Байден, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц, тому і наполягає на необхідності обмеження дальності ракет TAURUS, щоб ЗСУ не могли використовувати їх для завдання ударів по РФ.

Зауважимо, що останнім часом в США спостерігаються зміни у веденні політики щодо війни в Україні. Адміністрація президента Джозефа Байдена все частіше робить акцент на тому, що Україну потрібно забезпечити "найкращою позицією" на так званих "можливих переговорах" з російським терористичним режимом – а також на тому, що Україна повинна перейти до оборонної стратегії.

Раніше "Телеграф" писав, що 2024 рік може бути важким для нашої країни, адже частина цієї допомоги наразі під питанням або вичерпана. Проте три події можуть суттєво вплинути на хід гри.