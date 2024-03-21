Испания передаст Украине новую партию танков Leopard 2: когда начнутся поставки

Сначала танки пройдут ремонт и модернизацию, а потом уже поедут в Украину.

В Испании государственный контролирующий орган – Межведомственный совет по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения – 20 марта одобрил передачу Украине не менее 20 основных боевых танков Leopard 2A4 немецкого производства. До этого Испания уже передала Украине десять таких боевых машин.

Об этом пишет испанское издание Infodefensa. Поставки танков начнутся после того, как машины снимут с консервации и отремонтируют.

"Как и другие материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаире в Севилье", – пишет издание.

При этом государственный секретарь Испании по торговле Сиани Мендес, комментируя риски якобы попадания испанского вооружения на черный рынок из Украины, обозначила такие обвинения, как смехотворные. Она заявила, что поставки вооружения Украине, ведущей тяжелую войну против российских террористов, являются "необходимыми, приоритетными и важнейшими" из того, что делает Испания.

"И нет сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности", — резюмировала она.

Как ранее писал "Телеграф", Вооруженные силы Украины якобы потеряли уже около десяти процентов из всех танков Leopard 1 и 2, которые нам передали союзники в 2023 году. У них обнаружили слабое место.

ВСУ уже используют шведский вариант Leopard 2A4 – основной боевой танк Strv 122. Stridsvagn 122 изготовлен в Швеции, но его "старшим братом" является германский танк Leopard 2A4. Его модернизировали до уровня Leopard 2A5 с учетом шведских особенностей и добавили пару "фишек". Такие танки собирались до 2002 года.