Десятая часть: немецкая газета назвала количество танков Leopad, потерянных Украиной
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У танков есть слабое место
Вооруженные силы Украины якобы потеряли уже около десяти процентов из всех танков Leopard 1 и 2, которые нам передали союзники в 2023-ем году. У них нашли слабое место.
Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По её данным, партнеры Украины передали для ВСУ около 230 этих машин. Более 80 — это Leopard 2, а остальные Leopard 1. И к настоящему моменту, утверждается в статье, в бою было якобы потеряно около 20 танков разных модификаций, значит чуть менее 10%.
Также журналисты, ссылаясь на слова украинского танкиста, отмечают, что основной угрозой для этой боевой машины являются беспилотники. А также то, что у этих машин есть слабое место — зазор между башней и корпусом.
При этом, стоит отметить, что во время контрнаступления Украина, возможно, потеряла 5 танков Leopard 2. То есть как минимум четверть из вышеуказанного числа являются машинами этой модификации.
Напомним, ранее мы писали о том, что британская разведка подсчитала потери РФ за два года войны. Как оказалось, это числа больше, то которое оккупанты задействовали в начале вторжения.