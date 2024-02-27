Десятая часть: немецкая газета назвала количество танков Leopad, потерянных Украиной

У танков есть слабое место

Вооруженные силы Украины якобы потеряли уже около десяти процентов из всех танков Leopard 1 и 2, которые нам передали союзники в 2023-ем году. У них нашли слабое место.

Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По её данным, партнеры Украины передали для ВСУ около 230 этих машин. Более 80 — это Leopard 2, а остальные Leopard 1. И к настоящему моменту, утверждается в статье, в бою было якобы потеряно около 20 танков разных модификаций, значит чуть менее 10%.

Также журналисты, ссылаясь на слова украинского танкиста, отмечают, что основной угрозой для этой боевой машины являются беспилотники. А также то, что у этих машин есть слабое место — зазор между башней и корпусом.

При этом, стоит отметить, что во время контрнаступления Украина, возможно, потеряла 5 танков Leopard 2. То есть как минимум четверть из вышеуказанного числа являются машинами этой модификации.

Напомним, ранее мы писали о том, что британская разведка подсчитала потери РФ за два года войны. Как оказалось, это числа больше, то которое оккупанты задействовали в начале вторжения.