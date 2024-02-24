Больше, чем задействовали в начале вторжения: британская разведка подсчитала потери РФ за два года войны

Только личного состава потеряли около 350 тысяч

Для полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула около 130-ти батальонных тактических групп. Также, вероятно, они содержали около 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также не менее 100 тыс. человек личного состава.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Также отмечается, что потери уже значительно превышают силы, которые были привлечены в начале вторжения.

"За два года войны потери России огромны, а во многих случаях даже превосходят те, которые составляли ее первоначальную силу. Подтвержденные российские потери охватывают более 2700 танков и 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Убитыми и ранеными россияне, вероятно, потеряли около 350 тысяч людей личного состава", — говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Однако потери будут возмещены, ведь у России достаточно ресурсов для мобилизации и рекрутинга, а также имеет собственное производство и восстановление запасов.

" Российские силы в Украине сейчас больше, чем в начале войны. Теперь они могут продолжать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил", — добавляет министерство.

Ранее "Телеграф" писал, что войска РФ продолжают попытки найти слабые места в обороне Сил обороны Украины под Авдеевкой. Для этого враг не жалеет ни живой силы, ни военной техники.