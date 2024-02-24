24 февраля: два года несокрушимости. Счет боли и потерь

Итоги украинского противостояния в цифрах

24 февраля 2024 Украина отмечает печальную дату — вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Этот день стал черной страницей в истории нашей страны и днем, когда мирная жизнь миллионов людей была жестоко разрушена.

"Телеграф" подготовил некоторые знаковые цифры, чтобы подытожить 24 месяца украинского противостояния. Мы вспомним о наших достижениях, а также о том, что, к сожалению, потеряли в результате российского терроризма.

Беженцы

Российское вторжение повлекло за собой наибольшую волну беженцев, которую можно было видеть в Европе разве что со времен Второй мировой войны.

По оценкам ООН, война вытолкала из своих домов 12-13, а возможно и 14 млн человек. Эта цифра — лишь одна из озвученных за время войны. Однако точно известно, что до сих пор 6 млн беженцев из Украины находятся в Европе и еще 475 600 за ее пределами.

В целом с 24 февраля 2022-го по 24 февраля 2024-го государственные границы Украины пересекли почти 50 млн раз. Из них покинули Украину 28,5 млн человек, а въехали – 20,73 млн человек.

За последний год география расселения беженцев претерпела значительные изменения.

За последний год география расселения беженцев претерпела значительные изменения. Если весной 2023 года Польша все еще побеждала по количеству вынужденно перемещенных лиц, то пальму первенства переняла Германия. Официальная статистика свидетельствует, что на территории Германии находится около 1,2 миллионов украинских беженцев.

А например, Эстония занимает первое место в ЕС по количеству беженцев на душу населения. По данным на 2023 год, на каждые 1000 жителей этой страны приходится около 37 украинцев, получивших временную защиту.

Депортированы

Данные о количестве оказавшихся в России украинцев остаются крайне неопределенными. Официальные российские источники так называемых силовых структур говорят о 5, а иногда и более 7 миллионов беженцев спустя год после начала их "спецоперации". В то же время некоммерческие российские организации оценивают реальное количество перемещенных лиц в 1,2 миллиона человек.

В конце концов, о судьбах переселившихся в Россию украинцев известно немного. Однако украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, уверяют: большинство перемещенных в Россию были принудительно депортированы.

В частности, по данным украинских источников, на территории России находятся по меньшей мере 8 тысяч похищенных детей.

Именно по этим обвинениям в марте 2023 г. Международный уголовный суд (МКС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Внутри перемещенные лица (ВПЛ)

Хотя война в Украине привлекла внимание мира к миллионам людей, ищущих убежища за границей, еще миллионы украинцев остаются вынужденно перемещенными внутри страны.

По оценкам украинской власти, общее количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) достигает 4,9 миллиона, включая тех, кто был перемещен до начала полномасштабной войны.

Почти половина переселенцев – из Харьковской и Донецкой областей.

Распределение ВПЛ также со временем существенно изменилось: в то время как в первые месяцы войны большинство людей искали убежища на западе страны, более трети сейчас остаются на пострадавшем от войны востоке. Почти пятая часть переселенцев обнаружила временное жилье в Киеве или Киевской области.

Обмен пленных

Часто обмены военнопленными с Россией продолжаются непублично и иногда прямо на поле боя. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в интервью Associated Press.

Однако совместными усилиями с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой 3095 украинцев.

Только в этом году на родную землю вернулись 537 украинцев

Конкретных цифр относительно количества до сих пор находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает из соображений безопасности.

Разрушены образовательные и медицинские учреждения

С первых дней полномасштабного вторжения русские войска демонстрировали ужасную жестокость и пренебрежение нормами международного права. Так что их атаки не ограничиваются военными объектами. Оккупанты обстреливают мирные города, села, жилые кварталы, а также гражданские инфраструктурные объекты, включая учебные заведения.

По данным Министерства образования и науки Украины, за время войны вражескими войсками было разрушено более 387 учебных заведений и повреждено более 3467. Это почти 15% от общего количества школ, детских садов и университетов в стране.

Больше всего образовательных учреждений разрушено в Донецкой области

Идентична ситуация также с медицинскими заведениями. Россияне повредили 1525 больниц, еще 197 разрушили полностью.

Со всем тем, Украина восстановила уже 508 заведений здоровья

Культурные объекты

С начала захватнической войны в Украине также был поврежден 341 культурный объект.

Среди сооружений, наиболее пострадавших от вражеских атак, оказался Спасо-Преображенский собор — уникальный охраняемый ЮНЕСКО храм. Он был визитной карточкой исторической части Одессы.

Впервые собор был разрушен в 1936 году во времена Иосифа Сталина и отстроен в соответствии с оригиналом между 2000 и 2002 годами.

Разрушен Спасо-Преображенский собор в Одессе, 23 июля 2023 года. Фото: Ян Доброносов/Телеграф

Общий ущерб, нанесенный культурным и туристическим сооружениям с начала войны 24 февраля 2022 года, оценивается примерно в 3,5 миллиарда долларов.

Неутешительные цифры для врага

Более приятная статистика – потери противника. К примеру, потери личного состава россиян в Украине блестяще перевалили за 400 тысяч. Это количество превышает население некоторых европейских стран, например, Исландии.

Также по состоянию на 23 февраля 2024 года ВСУ уничтожили более 339 самолетов, 6529 танков, 12410 бронированных машин, 25 кораблей/катеров. Уже через сутки потери окупантов вновь выросли в цифре.