Масштабный обмен пленными: Украина вернула сразу 207 человек (фото и подробности)

Россия называет другие цифры

В среду, 31 января, состоялся масштабный обмен военнопленными с Россией. Домой вернулись 207 украинцев.

"Наши дома. 207 ребят. Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", — написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

В свою очередь Россия называет другие цифры. Минобороны России заявило, что из Украины 31 января возвращены 195 российских пленных, а "взамен переданы ровно 195 военнопленных ВСУ, пишут росСМИ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что среди 207 вернувшихся домой украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры. Среди них много защитников Мариуполя, военных, находившихся на "Азовстали", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях. Он подчеркнул, ЧТО ЭТО второй обширный обмен после длительного перерыва.

Напомним, обмен пленными был запланирован на 24 января, однако в этот день в Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. В России заявили, что якобы на борту было 65 пленных украинских военных. Обмен был заморожен, а глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что после крушения Ил-76 "обмены пленными между РФ и Украиной, видимо, будут поставлены на паузу". Однако буквально на следующий день в Кремле решили пойти на попятную. Тот же Картаполов сказал, что в РФ будут разговаривать "хоть с чертом", поскольку "не могут бросить ребят".