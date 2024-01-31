Масштабний обмін полоненими: Україна повернула одразу 207 людей (фото та подробиці)

Росія називає інші цифри

У середу, 31 січня, відбувся масштабний обмін військовополоненими із Росією. Додому повернулося 207 українців.

"Наші вдома. 207 хлопців. Повертаємо, попри все. Пам’ятаємо про кожного і кожну у полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", — написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Своєю чергою, Росія називає інші цифри. Міноборони Росії заявило, що з України 31 січня повернуто 195 російських полонених, а "натомість передано рівно 195 військовополонених ЗСУ", пишуть росЗМІ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що серед 207 українців, що повернулися додому, — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери. Серед них багато захисників Маріуполя, військових, які перебували на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Він наголосив, що це другий великий обмін після тривалої перерви.

Нагадаємо, обмін полоненими було заплановано на 24 січня, проте цього дня в Бєлгородській області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. У Росії заявили, що нібито на борту було 65 полонених українських військових. Обмін був заморожений, а голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що після падіння Іл-76 "обміни полоненими між РФ та Україною, мабуть, будуть поставлені на паузу". Однак буквально наступного дня в Кремлі вирішили передумати. Той самий Картаполов сказав, що в РФ розмовлятимуть "хоч з чортом", оскільки "не можуть кинути хлопців".